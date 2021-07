MOURINHO: “Spinazzola perdita terribile, non lo avrò per sei mesi. Emerson buon giocatore, ma Leo è incredibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho è intervenuto nel suo classico spazio su TalkSport per questi Europei ed ha parlato anche del grave infortunio capitato a Leonardo Spinazzola. Queste le sue parole:

“L’Italia ha perso Spinazzola. È una perdita terribile per Mancini ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson è un buon giocatore, ma Leo è davvero incredibile“.

L’allenatore della Roma è apparso con indosso la nuova maglia griffata New Balance. Ora i giallorossi sono a caccia di un nuovo terzino sinistro che possa sostituirlo sulla corsia mancina.

Fonte: Talk Sport