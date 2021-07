Costanzo: “Lo Stadio della Roma si farà. Ci sono tante invidie. Devono partire subito le autorizzazioni”

NOTIZIE AS ROMA – “Sì, pensavo proprio al nuovo stadio della Roma. Nel contempo riflettevo a quanti dà fastidio la cosa e, al contrario, il piacere che fa a tutta la tifoseria romanista. Si vedrà dove farlo ma, a mio parere, si farà“.

Parola di Maurizio Costanzo, che oggi torna a parlare dalle pagine del Corriere dello Sport. “La Roma è una grande squadra, la tifoseria romanista è una grande tifoseria, Mourinho è un grandissimo allenatore e quindi: che aspettiamo a cominciare a lavorare al nuovo stadio che può significare passione, divertimento, grande partecipazione?”.

“Mi risulta che, a tutt’oggi, la Sindaca Virginia Raggi abbia in qualche modo condiviso il desiderio della tifoseria di avere il nuovo stadio. Ci sono tante invidie, lo so, non vengo dalla montagna con la piena. Ci sono tanti altri che vorrebbero farsi belli di questa iniziativa, ma penso che spesso ci sia il destino. Vorrei tanto che il destino fosse dalla parte del nuovo stadio della Roma e che partissero le autorizzazioni il prima possibile“.

Poi quelli dicono prima sì, poi no, poi di nuovo sì, poi di nuovo no, li metto volentieri come palle di Natale sul prossimo albero. Mi viene in mente una cosa: e se fossero gli stessi romanisti, con un sondaggio, ad agevolare lo stadio nel suo divenire?”.

Fonte: Corriere dello Sport