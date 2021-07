Roma, subito tre acquisti. Contatti con Hinteregger, e Pjanic si offre

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Tre acquisti subito, titola oggi il Corriere dello Sport (R. Maida). Mourinho spera che arrivi l’accelerata sul mercato, e nei prossimi giorni qualcosa si muoverà. Il primo volto nuovo sarà il portiere, il portoghese Rui Patricio: il suo sbarco a Roma è prossimo.

Quindi sarà il turno di Granit Xhaka, l’altro giocatore che Mou ha messo in cima alle sue richieste: il giocatore sta aspettando che Roma e Arsenal trovino l’intesa. La trattativa prosegue, Tiago Pinto non ha fretta e vuole spendere il giusto per un giocatore di quasi 29 anni. Sa di avere in mano il sì del giocatore e per questo può giocare al ribasso con i Gunners.

Il terzo acquisto in arrivo, e diventata una vera e propria priorità sul mercato, è quello del terzino sinistro: le possibilità più concrete sono l’algerino Bensebaini del Borussia Monchengladbach e lo spagnolo Marcos Alonso, che potrebbe spostarsi anche in prestito con diritto di riscatto.

La Roma pensa anche a un difensore centrale: è stato offerto anche il cartellino del francese del Chelsea Zouma, difensore centrale classe ’94 che all’occorrenza può agire da terzino desto. Tiago Pinto invece ha contattato l’entourage di Martin Hinteregger, centrale mancino classe ’92 dell’Eintracht.

La notizia più clamorosa di mercato arriva però dalle pagine de Il Tempo (E. Zotti): Miralem Pjanic, 31 anni, si è offerto alla Roma. Il centrocampista bosniaco è stato inserito nella “lista gratuita” dal Barcellona, e il giocatore sarebbe felice di tornare a vestire la maglia giallorossa.

A rendere molto complicata l’ipotesi di una seconda avventura nella Capitale però sono le richieste del centrocampista, che per lasciare i blaugrana chiede 10 milioni di euro come bonus al momento della firma – non essendoci costi di cartellino – e un ingaggio da 6 milioni netti. Cifre da capogiro che hanno già scoraggiato Milan e Napoli.

