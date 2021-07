Roma, ecco 50 milioni. È il budget dei Friedkin per Pinto

AS ROMA NEWS – “A fine mercato avremo una squadra degna di José Mourinho”, ha detto il general manager Tiago Pinto. A disposizione il portoghese avrà un budget, rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che a Trigoria rivelano possa oscillare intorno ai 50 milioni, ingaggi esclusi.

Un tesoretto che sarà incrementato con le cessioni e le possibili buonuscite dei giocatori non considerati più strategici. Se alla fine si pagheranno 10 milioni per Rui Patricio e una ventina circa per Xhaka, metà del tesoretto sarà andato via, tenendo conto che adesso c’è l’esigenza di acquistare un terzino sinistro. Proprio per questo vendite e prestiti giocheranno un ruolo decisivo.

Mourinho sembra avere intenzione di ristrutturare la difesa e spuntano due nomi che non dispiacerebbero allo Special One: il francese del Chelsea Zouma e Martin Hinteregger, austriaco dell’Eintracht. Si tratta di due trattative complesse perché intorno ai due giocatori si muovono i club di Premier League che non hanno come scopo prioritario soltanto quello del prestito.

Per questa ragione le cessioni assumono un ruolo importante nelle strategie di Pinto. Difficili da piazzare Pastore, Fazio e Pedro, tutti over trentenni e con ingaggi pesanti. Trattative più agevoli invece per Olsen e Kluivert, il portiere interessa al West Ham e Atletico Madrid, mentre l’attaccante olandese potrebbe tornare di nuovo nell’orbita del Lipsia. Delicata la questione Nzonzi, cha ha rifiutato a sorpresa un triennale con il Benfica.

Fonte: Gazzetta dello Sport