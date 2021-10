Costanzo: “Spinazzola in campo a dicembre? Forse anche prima…”

NOTIZIE AS ROMA – “Quelli della Roma sanno come attirare l’attenzione dei tifosi”, scrive oggi Maurizio Costanzo sulle pagine del Corriere dello Sport.

“Infatti, mandano continuamente in onda le immagini di Spinazzola che corre a Trigoria, testimoniando un suo rientro sempre più prossimo. Si dice che dovrebbe rientrare a dicembre ma siamo sicuri? Forse anche prima“.

Il giornalista attacca poi il calcio spezzatino: “Dicevo prima che vorrei che la Roma facesse meno partite extracampionato e ribadisco che si gioca oggi in tanti giorni alternativi alla domenica. Penso a “Tutto il calcio minuto per minuto”, oggi si dovrebbe chiamare “Tutto il calcio giorno per giorno”.

Fonte: Corriere dello Sport