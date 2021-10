Darboe e quel retroscena con Mou. La grande occasione arriva con l’Empoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuova occasione per Darboe. Il giovane centrocampista gambiano sembra destinato a giocare di nuovo titolare questo pomeriggio, quando la Roma scenderà in campo all’Olimpico per affrontare l’Empoli.

Quasi tutti i quotidiani oggi in edicola puntano fortissimo sulla presenza di Darboe in mezzo al campo al posto di Bryan Cristante, a cui Mourinho vuole concedere un turno di riposo. Il gambiano farà coppia con Veretout, e a lui verranno affidate le chiavi della regia.

“Mi è piaciuto tanto, tanto, tanto“, ha sottolineato Mou ieri in conferenza stampa parlando della prestazione dell’ex Primavera contro lo Zorya. E oggi l’allenatore portoghese vuole testarlo in una partita decisamente più difficile anche sotto l’aspetto della pressione psicologica.

L’edizione odierna de Il Messaggero rivela poi un retroscena proprio riguardo a Darboe: dopo il match con l’Udinese, lo Special One lo aveva preso da parte e gli aveva detto di farsi trovare pronto, perchè era arrivato il suo momento. La maglia da titolare non era arrivata nel derby, ma con lo Zorya in Conference. E oggi potrebbe essere il momento della sua grande occasione.