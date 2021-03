Crisi Juve, tutti contro CR7: da Re a rebus, ora Ronaldo è un peso

ALTRE NOTIZIE – La mazzata dell’eliminazione negli ottavi di finale di Champions League pesa come un macigno sulla Juventus, che comincia a leccarsi le ferite dopo che lo sfavorito Porto ha avuto la meglio al termine dei supplementari nonostante l’inferiorità numerica durata oltre un’ora di gioco.

E se Pirlo sembra per il momento al sicuro con la società che gli ha rinnovato la fiducia, trovando però una certa freddezza dai senatori della squadra, a finire sul banco degli imputati è Cristiano Ronaldo. “Da Re a Rebus“, titola oggi la Gazzetta dello Sport parlando proprio dell’ex pallone d’oro.

“Il giocatore non ha garantito il salto di qualità in Europa“, quello per cui era stato preso dal club bianconero. “Ora lo stipendio pesa troppo“, scrive il giornale. Ancora più duro il Corriere dello Sport, che titola: “Ronaldo ora è un peso”. Tre anni del portoghese, e altrettanti sono stati i fallimenti in Champions, a un prezzo ormai insostenibile per le casse del club.

Anche Tuttosport parla di rifondazione in vista nella Juve: Dybala saluterà a fine anno, e insieme a lui potrebbe partire anche CR7. Tre le destinazioni probabili per il portoghese: Manchester United, Paris Saint Germain o Sporting Lisbona. I bianconeri invece ripartiranno dai giovani: De Ligt e Chiesa saranno le colonne della squadra del futuro.

