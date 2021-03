Fonseca ha scelto: Mkhitaryan guiderà l’attacco, Mayoral in panchina

AS ROMA NEWS – Novità importante di formazione in vista della partita di stasera contro lo Shakhtar Donetsk: stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), Fonseca ha deciso di schierare Mkhitaryan come falso nove al centro dell’attacco giallorosso.

Ma a puntare sull’armeno come punta centrale sono tutti i quotidiani in edicola. Borja Mayoral dunque va in panchina: questa scelta è un piccolo passo indietro per lo spagnolo, che nelle ultime partite non ha brillato e che dunque rischia di ritornare nelle retrovie della squadra, specialmente ora che Edin Dzeko è tornato a disposizione dell’allenatore.

Con Mkhitaryan schierato di punta verranno impiegati Pellegrini e Pedro alle sue spalle, e a quel punto a centrocampo giocherebbero Villar e Diawara. In difesa spazio a Mancini, Smalling e Kumbulla, con Cristante in panchina.