Crisi Roma: numeri horror, attacco senza gol e giocatori scontenti. Juric nei guai, e Friedkin…

AS ROMA NEWS – La Roma vive un momento (decisamente lungo) di crisi. I numeri spaventano i Friedkin e fanno arrabbiare i tifosi. L’attacco fa una fatica tremenda a segnare: appena 8 gol realizzati in otto partite, in serie A sono stati meno prolifici solo solo Lecce, Monza, Genoa e Venezia.

Non va meglio la media punti, la peggiore degli ultimi 14 anni: una partenza horror come non accadeva dall’ultimo anno di Rosella Sensi (2009) quando ormai la società era a un passo dalla fine di un ciclo vincente.

A questo si aggiunge un mercato da oltre 100 milioni che non sta portando i frutti sperati: contro l’Inter, nel match più importante della stagione, Juric ha schierato solo due dei tanti acquisti fatti da Ghisolfi in estate, uno dei quali sostituito dopo una cinquantina di minuti. Alcuni calciatori cominciano a essere delusi dalla poca attenzione del nuovo tecnico (su tutti Koné, Hummels e Soulé) e altri sono frustrati del clima ostile nei loro confronti da parte della tifoseria.

Una situazione che, dati alla mano, descrive una Roma ben lontana dal “Paradiso” descritto da Juric. La panchina del tecnico croato traballa: in caso di crollo nei prossimi due impegni contro Dinamo Kiev e Fiorentina, i Friedkin potrebbero optare per il clamoroso ritorno a Trigoria di Daniele De Rossi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / La Repubblica

