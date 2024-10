De Rossi pronto alla rentrée, ma da Trigoria smentiscono: nessuna possibilità di un suo ritorno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Stavolta a Trigoria non torno“. Erano le parole amarissime pronunciate da Daniele De Rossi ai dipendenti del centro sportivo dopo la notizia del suo esonero da tecnico della prima squadra.

Eppure da qualche settimana l’ipotesi di un suo possibile rientro al Fulvio Bernardini per riprendere in mano la guida tecnica della Roma cominciano ad aleggiare sempre con maggiore insistenza sulla testa di Juric.

L’allenatore croato si gioca la panchina contro Dinamo Mosca e soprattutto Fiorentina: in caso di sconfitta contro i toscani, la sua posizione diventerebbe maledettamente pericolante. Con i Friedkin che starebbero valutando un altro colpo di scena.

Versione che però da Trigoria, off records, si affrettano a smentire: stando a quanto riferisce oggi Il Messaggero (S. Carina), dal quartier generale della Roma fanno sapere che la possibilità di un ritorno di De Rossi sulla panchina giallorossa non viene minimamente presa in considerazione. Conferma questa versione anche La Repubblica: “Juric rimarrà l’allenatore della Roma fino a fine stagione”, è il messaggio che filtra da Trigoria.

I dubbi restano: nei giorni precedenti l’esonero di DDR da Trigoria venivano smentite seccamente le voci di un possibile allontanamento dell’ex capitano. E invece poi i Friedkin hanno stravolto ogni certezza, sconvolgendo squadra e tifoseria con quel comunicato che ha preso tutti alla sprovvista.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica

