Nela: “C’è un vuoto dirigenziale, noi ex giocatori potremmo fare un bel lavoro. La Roma? Penso si piazzerà come gli ultimi anni”

AS ROMA NEWS – Sebino Nela è intervenuto ai microfoni di Radio Romanista durante la trasmissione “Primo Tempo”, parlando di diversi temi di attualità e sul momento generale della Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ne pensi del momento della Roma? Che sensazioni hai?

“Sono andato allo stadio dopo tanti mesi, possiamo parlare di molto. Ci sono cose buone, cose meno buone. Tornare all’Olimpico è sempre bello, il pubblico è sempre quello. Da calciatore, ho sempre giocato con l’Olimpico pieno, per chi gioca ti dà una grande carica. Per chi non sa gestire una pressione del genere, può diventare sempre un’arma a doppio taglio. Non tutti reagiscono bene. Questa è anche la nostra professione”.

Pellegrini e Cristante beccati dai fischi, come affronti una situazione del genere?

“Massima tranquillità, devi cercare di far sì che le cose cambino con le prestazioni e con una serie di vittorie. Quando si ottengono risultati, il pubblico va dietro e non guarda moltissimo alle prestazioni”.

Che sensazioni hai avuto dal campo?

“Serviva un po’ di coraggio, è stata una partita contro l’Inter al 60%. Da qui ci sarebbe da dibattere, c’è un mio ex compagno a cui non piace l’attaccante della Roma (Dovbyk, ndr), a me personalmente piace. Bisogna mettere in condizione l’attaccante di impattare sulla gara in più modi, giocando bene, mettendo buoni cross, ma anche avvicinarlo con un altro compagno di reparto. Questo ragazzo ha numeri, sta bene in area, ha fatto cinque cose, non tante, ma quattro le ha fatte molto bene. In tutti i reparti c’è qualcosa da migliorare. Non sarei così negativo, anche quest’anno credo possa pareggiare la sua posizione in classifica. Alla fine, credo che la Roma possa piazzarsi dove è stata negli ultimi anni”.

C’è un problema di qualità sugli esterni, è una casella che non si riesce a sistemare.

“Se pensiamo a quello che vediamo con Celik, passando da terzo di destra a titolare, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Se ne parla da anni, della necessità di giocatori di fascia con buoni piedi. Si è parlato dei soldi spesi in questo mercato, che è stato buono ma non hai completato l’organico. Magari arriverà qualcuno a Gennaio. L’idea di calcio di De Rossi non mi dispiaceva, probabilmente c’è stata qualche difficoltà nel reperire determinati giocatori e forse anche un problema “economico” sui trasferimenti. Credo si possa migliorare in tutto. Avrebbe avuto bisogno di una figura centrale al suo fianco”.

Sei stato all’interno della Roma con dei ruoli non centrali. Cos’hanno queste proprietà? Cosa ne pensano di Roma? Cosa non gli piace? Cosa c’è che non va negli uomini di calcio?

“Stiamo parlando di persone che vengono dall’altra parte del mondo. Ho sempre ritenuto che noi ex calciatori possiamo essere delle risorse, abbiamo esperienza, la conoscenza del territorio, conosciamo il popolo che ti segue. Molto dipende da noi, non possiamo pensare che una società ci debba dare per forza un incarico. Si deve studiare, oggi il calcio è cambiato. Bisogna essere preparati. Vedo altre squadre e vedo qualcuno coinvolto, qui non succede. Parliamo di imprenditori che sono stati mandati per gestire una società di calcio, sono discorsi che a loro interessano il giusto. In questo momento c’è un vuoto dirigenziale, lo dico con dispiacere. Se domani viene il Real, chi accoglie la delegazione del club? I nomi ci sono ma più di questo non so cosa dirvi. Noi potremmo fare un bel lavoro, qualcuno è molto credibile. Ci sono ragazzi che hanno studiato, che hanno il patentino”.

Questa è una squadra adatta a Juric?

“Juric è un allenatore di calcio, poi si può discutere delle squadre che ha allenato. A me non piace sentire che un giocatore deve capire quello che deve fare, che ancora non c’è intercambiabilità o che deve fare un certo tipo di lavoro. Caratterialmente ancora non abbiamo visto il vero Juric, non è scatenato come eravamo abituati. Credo che questa squadra, sistemata bene, possa fare un buon campionato. Questo è un gruppo che alla fine uscirà fuori. La Coppa Italia non sarebbe male, devi guardare alle turnazioni, bisogna essere bravi a gestire tutti gli impegni”.

Fonte: Radio Romanista

