ULTIMA ORA: Daniele De Rossi passa nella scuderia di Fali Ramadani (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma che in queste ore viene dato di nuovo vicino alla panchina giallorossa, passa nella scuderia di Fali Ramadani.

Lo annuncia in questi minuti Fabrizio Romano su X: “De Rossi ha firmato con Ramadani come nuovo agente dopo aver lasciato la Roma lo scorso settembre“.

🇮🇹🤝🏻 Daniele de Rossi has signed in with Fali Ramadani as new agent after leaving Roma in September. pic.twitter.com/08rdUcpkVX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2024