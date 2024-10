“ON AIR!” – FERRAZZA: “La squadra sta spingendo per il ritorno di De Rossi”, PES: “I Friedkin si sono pentiti subito del suo esonero”, ROSSI: “Ma voi avete visto miglioramenti con Juric?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma cambia l’allenatore per migliorare, ma voi questo miglioramento lo avete visto? Sento dire che De Rossi ha fatto tre punti in quattro partite, mentre Juric sette…sì, ma De Rossi ne aveva giocate tre fuori casa di cui una contro la Juve, e l’altra col Genoa dove c’è stato un rigore vergognoso non dato e un gol preso al 95esimo… Tu hai rotto con De Rossi perchè un dirigente aveva raccontato che la squadra era contro l’allenatore, e non era vero… Se poi tu mi mandi via l’allenatore a cui avevi affidato un progetto triennale perchè ci hai ripensato e vuoi vincere subito, allora mi prendi Allegri e non Juric… Ragazzi, la Roma ha perso con l’Elfsborg, 235esima squadra del ranking Uefa, quella partita è una vergogna…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “De Rossi non è stato mandato via per i risultati, questo noi lo sappiamo benissimo… La pressione se fosse richiamato? A tre milioni e mezzo la pressione la reggi. Se fosse richiamato potrebbe anche dire di no, ma dovrebbe rinunciare ai soldi…Ma chi ci rinuncia a 10 milioni di euro? Se lo richiamano, lui torna, per lui fra l’altro sarebbe una grande rivincita…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ma chi può prendere in mano questa Roma? Dybala da solo non può… Quando ci hanno rubato l’Europa League, lui piangeva… La Roma non ha il dolore della sconfitta, ma soprattutto non ha giocatori con le palle. L’unico è questo giocatore argentino che si dispera quando la Roma perde…Ma chi ci salva? E’ vero che si sta pensando al ritorno di De Rossi? Che sta succedendo? Ragazzi, non si può dare la Roma in mano a Juric, con tutta la stima che ci può stare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Tra le ipotesi che ci sono nell’aria, i giocatori stanno spingendo per rimettere De Rossi in panchina. Sembra però che Ghisolfi, e lo stesso Friedkin, non siano così convinti di riprenderlo per motivazioni che forse un giorno ci racconteranno. E per questo c’è anche l’ipotesi che si cerchi un terzo allenatore. L’unica cosa che non viene contemplata, al di là delle dichiarazioni di facciata, è la fiducia in Juric…traspare che sia stato scelto lui senza tanta convinzione…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il ritorno di De Rossi? Probabilmente si arriverà a quello, lui ha ancora tre anni di contratto a una cifra importante. Non penso che si possa prendere un terzo allenatore, e tutte le strade portano a quella soluzione. Io penso che i Friedkin si siano pentiti subito dopo di quella scelta, perchè è stata figlia di verità nascoste. L’unica cosa che può allontanare un ritorno di De Rossi sulla panchina della Roma è quella frase sui trofei nel famoso comunicato dei Friedkin. Quella sarebbe da giustificare o chiarire. Tra l’altro mi sembra una cosa scritta tanto per, non penso che ci credessero davvero neanche loro, perchè è un controsenso. Se ti presenti con Allegri o Klopp posso credere che volessi dare una svolta alla stagione e punti a vincere trofei, ma così…”

Riccardo Cotumaccio (Tele Radio Stereo): “Juric mi dà, nel suo modo di parlare, l’immagine di uno che ogni volta che si siede sulla panchina della Roma deve ringraziare il cielo. E quindi non muove mai una critica seria o anche netta al suo gruppo. Lui dice “la Roma è un paradiso per me, fammi stare buono così mi tengo tutti stretti e tranquilli, anche i Friedkin“…mi sembra uno che vuole tenersi tutti buoni perchè sta bene qua…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Juric ha mosso delle critiche alla squadra, ma non può sfondarla dopo un mese. Anche io ho trovato fuori luogo le sue parole dopo la partita contro l’Elfsborg, perchè non puoi parlare bene di quella prestazione orrenda, ma nelle successive interviste ho ascoltato un allenatore equilibrato nelle sue analisi, e non mi sembrava fosse contento dei risultati. Poi secondo me alla fine si andrà verso quella soluzione prospettata ieri dall’Adnkronos, quindi parliamo forse di una situazione molto provvisoria…Pellegrini ha specificato che il gruppo era molto dispiaciuto dell’esonero di De Rossi, cose che non ho sentito dire dopo l’esonero di Mourinho…”

Marco Juric (Tele Radio Stereo): “Se devi fare una scelta di traghettatore, va bene Juric. Se invece pensi di convincere un top allenatore è un altro discorso, ma non mi sembra una strada percorribile perchè quello che c’è a Trigoria allontana chi ha in mente un progetto. Se ora pensi di prendere uno Juric 2, beh allora evitiamo figuracce e teniamoci Juric… Il dirigente? Penso e spero che sia italiano… Ma tra otto mesi la Roma sarà ancora dei Friedkin? E’ quella la domanda che ci si fa…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “I fatti ci dicono che i Friedkin sono distanti e distaccati dalla Roma come non lo sono mai stati. Il comandante della nave che sta affondando dovrebbe essere l’ultimo a lasciare la nave, e invece loro se ne sono andati…e dico andati perchè sono buono, perchè altrimenti dovrei dire che sono scappati…scappati da una piazza che era imbufalita per le loro decisioni. Ryan Friedkin è stato qui 4 anni, e ora non si vede più da un mese..”

Stefano Carina (Radio Radio): “De Rossi? Se parli con la Roma dicono che c’è la voglia di De Rossi di tornare ma che questa ipotesi non è presa minimamente in considerazione. Ma secondo me qualcosa c’è, perchè dalla squadra ci si aspettava una sterzata che non è arrivata…Io temo che Juric dovrà convivere con questa spada di Damocle per tutta la stagione. L’unico modo per evitarlo è vincere contro Dinamo Kiev e Fiorentina. Il problema non è tanto la classifica, ma il fatto che non si tiri in porta… Questa settimana è decisiva, è una situazione in divenire, difficile. Si valuta partita per partita, che è un controsenso: si parla di progetto, ma si naviga a vista…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita contro l’Inter poteva darti fiducia, e invece per un demerito tuo non porti a casa niente. I big devono venirne fuori con le gambe loro, perchè i giovani faticano. Io spero che ci sia la capacità di gestire una situazione complicata…se hai forza caratteriale ne vieni fuori, altrimenti vai a picco. Io spero nella prima ipotesi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Da De Rossi sono passati a Juric che è un allenatore completamente diverso, che basa tutto sulla fisicità e pressing, mentre la Roma ha tanti giocatori mono passo ed è ovvio che ci sia grande difficoltà. Nuovo cambio in panchina? Si può stare tranquilli solo fino a quando i Friedkin non arrivano qui col loro aereo… Io non penso che ci siano giocatori contro l’allenatore, con l’Inter la partita l’hai giocata, la squadra mi sembra sia con l’allenatore o almeno sta cercando di fare quello il tecnico le chiede…”

Redazione Giallorossi.net

