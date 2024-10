ROMA-DINAMO KIEV: arbitra l’olandese Serdar Gözübüyük

NOTIZIE ROMA CALCIO – Ad arbitrare la gara di giovedì alle 18.45 tra Roma e Dinamo Kiev, terza giornata dell’Europa League, sarà il fischietto olandese Serdar Gözübüyük.

I guardalinee saranno Erwin Zeinstra e Johan Balder. Il quarto uomo sarà Sander van der Eijk, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Dennis Higler e Erwin Blank.

Il direttore di gara ha già arbitrato la Roma in una precedente occasione: si tratta della sfida contro il Bodo Glimt nella stagione 2021/22 della Conference League, terminata per 2-1 in favore dei norvegesi. Un solo precedente anche con gli ucraini in una sfida di Europa Legaue nel 2022, persa contro il Rennes per 0-1.