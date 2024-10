Mourinho, vita da Special One in Turchia: alloggia in un hotel da 1.200 euro a notte ma mangia sempre gli stessi tre piatti

ALTRE NOTIZIE – Una vita da Special One, anche in Turchia. Mentre il Fenerbahce è quarto in classifica e insegue in campionato Galatasaray, Besiktas e Samsunspor, il suo allenatore José Mourinho ha scelto le migliori condizioni per concentrarsi solo sul lavoro e fare del suo meglio dopo l’esperienza con la Roma (con la quale vinse la Conference League nel 2022).

L’allenatore 61enne, che con l’Inter conquistò il Triplete nel 2010, da quando ha firmato con il club turco lo scorso giugno ha preferito vivere in un hotel rispetto a una casa in affitto, per quanto grande e confortevole potesse essere quest’ultima. L’albergo non è lontano dal Sukru Saracoglu Stadium, casa del Fenerbahce, e il portoghese l’ha scelto per evitare distrazioni e dare il meglio nel suo ruolo, anche per l’ambizione che lo caratterizza.

Eppure gli svaghi nell’albergo che sorge sulle sponde del Bosforo non mancano, perché lo Special One, che anche in Turchia è ammirato e trattato come un re (a giugno disse di «sentire una grande responsabilità, perché solitamente si viene acclamati dopo i successi, mentre in questo caso ho sentito da subito l’amore e l’entusiasmo dei tifosi»), vive in un Four Seasons Hotel a cinque stelle, dove la suite più economica costa l’equivalente di 1.200 euro a notte.

Il tecnico avrebbe così già speso 170 mila euro, anche se l’impatto su uno stipendio annuale da oltre 10 milioni resta relativo. Nella struttura è presente una spa, una piscina coperta dalle decorazioni classiche, con gli immancabili e proverbiali bagni turchi, alcune piscine anche all’esterno e un raffinato ristorante con chef. Le finestre e i terrazzi delle camere offrono l’incantevole panorama della città antica, quartiere storico molto apprezzato dai turisti.

Nonostante gli agi, Mou rimane fedele alle sue abitudini. Lo si vede anche nell’alimentazione, predefinita e poco aperta al nuovo. Alcuni testimoni hanno raccontato al tabloid britannico The Sun come lo Special One sia un grande estimatore del kebab, ma in hotel dicono mangi ogni sera gli stessi tre piatti. A dispetto della grande offerta culinaria della struttura, il portoghese resta fedelissimo alla zuppa di pollo, alla pizza margherita e al gelato, ai quali accompagna dell’acqua frizzante.

Fonte: Corriere.it

