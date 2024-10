ULTIME DA TRIGORIA – Out Dybala ed El Shaarawy. Domani Juric in conferenza stampa alle 14:30 (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma si è allenata questa mattina sui campi di Trigoria per preparare la sfida di giovedì, ore 18:45 allo Stadio Olimpico, contro la Dinamo Kiev.

Nel video pubblicato dai canali social del club capitolino non si scorgono in campo né Paulo Dybala, che ha lavorato a parte, né Stephan El Shaarawy: il primo potrebbe essere gestito in vista dei tanti impegni ravvicinati, mentre il secondo non pare aver recuperato in tempo per la gara di coppa.

Ok Enzo Le Fee, che continua ad allenarsi con il tutore. Per la partita di Europa League in programma tra due giorni è scontato l‘esordio di Hummels, ma dovrebbero trovare spazio anche Saud, Pisilli, Baldanzi e Soulè.

Domani alle 11:30 l’allenamento di rifinitura, poi alle 14:30 mister Juric parlerà in conferenza stampa insieme a un calciatore. Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.

🎥 L’allenamento a due giorni dalla sfida con la Dynamo Kyiv#ASRoma pic.twitter.com/OPy6gydlUp — AS Roma (@OfficialASRoma) October 22, 2024

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

