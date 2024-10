Juric rivoluziona l’Euro-Roma

AS ROMA NEWS – Si cambia. E tanto. Perché gli impegni delle prossime settimane sono tanti e uno dietro l’altro. Ci vorrà quindi l’aiuto di tutti, soprattutto in questo momento in cui alla Roma serve vincere contro la Dinamo Kiev per cercare di mettere a posto le cose in Europa League.

La sconfitta contro il modesto Elfsborg a seguito del pari interno contro l’Athletic Club rende la partita di domani sera fondamentale per poter quantomeno puntare al passaggio del turno passando attraverso i playoff. Una vittoria contro gli ucraini, inoltre, darebbe fiducia a tutto l’ambiente per andare ad affrontare nel migliore dei modi la trasferta di Firenze.

Juric farà ampio turnover, e domani all’Olimpico vedremo in campo almeno sei volti nuovi rispetto alla partita di domenica sera persa per 1 a 0 contro l’Inter. Sarà la prima volta in assoluto in giallorosso per Mats Hummels che finalmente partirà titolare, insieme ad Hermoso, dopo aver giocato la sua ultima partita lo scorso primo giugno.

Con lui c’è tanta attesa anche per Le Fée che fino ad ora ha giocato pochi spezzoni prima di infortunarsi e riapparire domenica scorsa contro l’Inter. Il francese dovrebbe fare coppia con Pisilli. Stravolto soprattutto l’attacco, con Juric che dovrebbe schierare un tridente formato da Shomurodov, Soulé e Baldanzi, nella speranza che poi l’argentino possa finalmente sbloccarsi. Out Dybala, che sarà gestito al meglio in vista della partita di domenica a Firenze.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo

