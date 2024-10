De Rossi in preallarme, ma ai tifosi rivela: nessuna chiamata dalla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ivan Juric si gioca il suo futuro sulla panchina della Roma nelle prossime due partite, Dinamo Kiev, crocevia fondamentale in Europa League, e Fiorentina, gara chiave in campionato dopo il ko contro l’Inter.

Se la squadra non dovesse dare i segnali attesi, si aprirebbe una nuova e profonda crisi dentro Trigoria, e la posizione del tecnico croato diventerebbe pericolante. La maggioranza dei tifosi spingono per rivedere Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, ma l’ultima parola spetterà ai Friedkin.

Se la situazione dovesse precipitare, non esistono molte altre possibilità alternative al ritorno di DDR: l’idea di puntare su un terzo allenatore appare piuttosto remota. Intanto però lo stesso De Rossi ha gettato acqua sul fuoco riguardo a una sua clamorosa rentrée.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), l’ex capitano, a margine di una partita di padel, ha confidato agli amici di non aver ricevuto alcuna chiamata dalla Roma.

Fonti: Leggo / Il Messaggero

