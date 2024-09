CRISTANTE: “Abbiamo dominato per larghi tratti, non meritavamo di perdere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Venezia.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Un gol importante per te, hai portato la vittoria. Cosa significa per te?

“È stata una partita tosta a tratti, in qualche momento siamo andati in difficoltà ma la sconfitta non la meritavamo. Il gol, quindi, è stato importante per riaprirla e portarla a casa”.

Ci sono state difficoltà?

“Sono un’ottima squadra e il mister li allena sempre bene, per la maggior parte della partita l’abbiamo sempre dominata, poi in alcuni tratti siamo calati un po’”.

