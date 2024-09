DI FRANCESCO: “Abbiamo messo in difficoltà la Roma in lungo e in largo, chi meritava di vincere oggi era il Venezia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei veneti ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

I cambi vi hanno messo in crisi nella ripresa?

“Non sono assolutamente d’accordo, se non ci facevamo gol da sola o chiudeva prima, aveva fatto una grande partita. Abbiamo commesso delle ingenuità, e mi dispiace. Ma chi meritava di vincere oggi è il Venezia. Abbiamo messo in difficoltà la Roma in lungo e in largo

Nel primo tempo muovere molto Oristanio e Pohjanpalo ha fatto la differenza.

“Ai miei ragazzi ho detto di continuare a fare ciò che avevamo preparato durante la settimana. La Roma subiva tantissimo la nostra ampiezza iniziale ma a volta ci siamo dimenticato ciò che ci ha portato a creare occasioni importanti. Quante occasioni abbiamo avuto per andare sullo 0-2? Poi non l’abbiamo chiusa e la Roma grazie alla sua forza tecnica e ai cambi prima o poi ti può riaprire la partita. L’1-1 è stato fortunoso, c’è stata una deviazione e prima abbiamo perso il pallone. Il 2-1 nasce da un angolo in cui ci siamo tirati il pallone addosso. Dobbiamo limare questi errori, non ce li possiamo permettere”.

Il rammarico è il mancato 0-2 tra fine primo tempo e inizio ripresa?

“Sì. Nel primo tempo abbiamo avute varie occasioni ma non siamo stati bravi. Abbiamo fatto buoni 70 minuti, abbiamo preso gol nel momento in cui stavo facendo i cambi. C’era la sensazione che qualcosa non stesse andando e quindi ero pronto a cambiare”

Busio?

“Oggi abbiamo giocato con 2 trequartisti e 2 punte in fase di possesso e Busio sa alternare tante giocate nel migliore dei modi. Ha qualità e può avere grandi margini di crescita. È dinamico, può fare tutti i ruoli del centrocampo”.

A che punto è questo Venezia?

“Faccio i complimenti alla squadra. Ho sensazioni positive ma allo stesso tempo rabbia perché in questa partita dovevamo portare almeno un punto a casa. Con questa mentalità e attenzione ce la possiamo giocare con tutti. Dobbiamo eliminare le piccole disattenzioni finali”.

