ROMA-VENEZIA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vittoria soffertissima della Roma che batte in rimonta il Venezia grazie alle reti di Cristante, complice una deviazione decisiva di Heps, e Pisilli.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i lagunari nel match valido per la sesta giornata di campionato:

Svilar 7,5 – Il migliore in campo dei suoi prima dell’ingresso di Pisilli. Para tutto e anche di più, lasciando la Roma miracolosamente in partita.

Mancini 6 – Sembra costretto al forfait dopo pochi minuti ma decide di stringere i denti. In evidente affanno, ma salva comunque un gol a porta vuota. Dal 58′ Baldanzi 6 – Porta più dinamismo e vivacità alla trequarti.

Ndicka 6 – Provvidenziale in un paio di recuperi, anche se la velocità di Oristanio lo mette spesso in difficoltà.

Angelino 6,5 – Uno dei pochi a risultare ancora una volta brillante nonostante qualche cross impreciso di troppo.

Celik 5,5 – Si fa apprezzare solo per un pallone recuperato. Per il resto partita piuttosto piatta.

Konè 5,5 – Parte bene ma piano piano perde consistenza, finendo per sbagliare palloni elementari. Dal 58′ Pisilli 7,5 – Entra in campo con la determinazione giusta, e non è un caso se è proprio lui a decidere il match. Se lo merita.

Cristante 6 – La squadra non gira, e lui in questo contesto mostra tutti i suoi limiti. Nella ripresa salva la prova con un gol fortunato quanto decisivo.

El Shaarawy 5,5 – Non avendo giocato giovedì non dovrebbe risentire della stanchezza, eppure non riesce mai ad accendersi.

Pellegrini 5 – Altra prestazione mediocre: cerca la giocata che possa riconciliarlo con il pubblico dell’Olimpico, ma ogni tentativo finisce nel nulla. Dall’80’ Paredes 6,5 – Offre l’assist decisivo a Pisilli che vale i tre punti.

Soulè 5 – Conferma le prestazioni deludenti di queste prime apparizioni in giallorosso. Arruffone, non gli riesce un dribbling in tutta la partita. Davvero poco. Dall’85’ Hermoso sv.

Dovbyk 5 – Appare stanco. Non gli riesce nulla oggi.

IVAN JURIC 6 – Indovina i cambi che permettono alla Roma di portare a casa tre punti fondamentali. Ma la prestazione di oggi è stata davvero preoccupante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!