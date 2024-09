JURIC: “Piena fiducia in Soulè, Konè è stata una bella sorpresa. Oggi sarà una battaglia”

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Venezia, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

IVAN JURIC NEL PREPARTITA

Soulè dal 1’?

“Abbiamo piena fiducia in lui, è molto giovane ma siamo convinti che possa fare molto bene”.

A che punto è arrivata la squadra a livello di aggressività e mentalità?

“Per noi oggi è una prova importante dopo aver giocato giovedì sera. Mentalmente siamo pronti, voglio ripetere queste due partite dove ho visto cose molte positive”.

Cosa la impensierisce del Venezia?

“Gioca molto bene a calcio, come ogni squadra di Di Francesco, muovono bene la palla e sono aggressivi. Sarà una bella battaglia”.

Koné?

“È un giocatore che ha un po’ di tutto: forza, gamba e tecnica. Contro l’Athletic a livello tattico mi è piaciuto molto, è stata una buona sorpresa per me. Bisogna lavorarci molto, ha grande prospettiva così come Pisilli”.

