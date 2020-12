Cristante ancora in difesa, Pellegrini-Diawara a centrocampo: ecco la Roma anti-Sassuolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Contro il Sassuolo sarà ancora una Roma in piena emergenza. Tante le assenze in casa giallorossa, con la difesa ridotta ai minimi termini visti i forfait di due pilastri come Mancini e Smalling. Fonseca sarà quindi costretto a confermare la difesa di giovedì contro lo Young Boys.

Cristante resterà regista difensivo, con la coppia di brasiliani formata da Ibanez e Juan Jesus ai suoi fianchi. Sulle corsie tornano titolari Karsdorp e Spinazzola, mentre a centrocampo non ce la fa Veretout, che al massimo può sperare di andare in panchina: in mediana la coppia dovrebbe essere formata da Pellegrini e Diawara, col giovane Villar che però insidia fortemente il guinano in un ballottaggio che appare apertissimo.

In attacco invece giocheranno i soliti noti: Pedro e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Edin Dzeko, che tornerà titolare a discapito dell’ottimo Borja Mayoral. Lo spagnolo però è pronto a subentrare nella ripresa in caso di necessità.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo