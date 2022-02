CRISTANTE: “Dovevamo vincere, il pareggio non basta. I tifosi? Dobbiamo solo ringraziarli”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Sassuolo-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa al Mapei Stadium:

Non siete felici per il 2-2?

“No, eravamo venuti qua per vincere, non basta il pareggio”.

Il gol?

“Il pareggio non rappresenta niente, se il mio gol avesse portato alla vittoria sarebbe stato diverso, così non basta”.

I tifosi?

“Dobbiamo solo ringraziarli, sono fantastici da inizio stagione. Dobbiamo solo vincere di più”.