SASSUOLO-ROMA: 2-2 (45′ Abraham, 47′, 73′ Traore, 94′ Cristante). Pareggio nel recupero, ma la prestazione resta preoccupante

AS ROMA NEWS – Dopo il passo falso interno contro il Genoa e l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma torna in campo questo pomeriggio al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo di Dionisi.

E’ stata una settimana di polemiche, ma ieri Mourinho ha voluto ridimensionare le cose rivelando come la squadra sia assolutamente felice del lavoro del portoghese e dei suoi metodi.

Oggi un test importante per vedere se la Roma reagirà nel modo giusto ai rimproveri del tecnico, che chiede più grinta e personalità ai suoi. Ora le ultime sulle formazioni e poi il racconto di Sassuolo-Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ – Finita. La Roma pareggia nel finale, Cristante salva i giallorossi da una sconfitta che sembrava ormai certa. Resta una prestazione davvero preoccupante dei giallorossi. Tantissimi gli errori, zero gioco, pochissima grinta. Il pareggio serve a poco o nulla. C’è da interrogarsi parecchio sulla compattezza della squadra, che sembra non crederci più.

94′ – GOOOOL!! CRISTANTE! Di testa, dopo un cross di Veretout, batte Consigli! La palla era stata respinta oltre la linea!

90′ – Sei minuti di recupero.

87′ – OCCASIONE ROMA: azione insistita conclusa da Mkhitaryan che da dentro l’area calcia di potenza mandando alto.

83′ – Ammonito Kumbulla, si scaldano gli animi.

83′ – CAMBIO ROMA: dentro Perez, fuori Karsdorp.

81′ – Punizione di Pellegrini troppo centrale, blocca facile Consigli.

79′ – CAMBIO SASSUOLO: esce Defrel, dentro Tressoldi. Dentro anche Ayhan, esce Frattesi.

79′ – ESPULSO FERRARI! Secondo giallo dopo un fallo su Abraham al limite.

77′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Veretout e Maitland-Niles, fuori Vina e Mancini.

75′ – Guizzo di Shomurodov, ma Consigli in uscita gli chiude lo specchio.

73′ – GOL DEL SASSUOLO: cross di Berardi, Traore anticipa facile Karsdorp e batte Rui Patricio.

69′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Cristante e Shomurodov, fuori Oliveira e Felix.

67′ – CAMBIO SASSUOLO: esce Henrique, dentro Harroui.

66′ – OCCASIONE SASSUOLO: Traore lancia in porta Frattesi che fortunatamente calcia male angolando troppo. Era una ghiotta occasione, rischia la Roma.

60′ – Il livello della prestazione della Roma resta molto scadente: tanti passaggi sbagliati, il gioco latita. Dissipato subito il vantaggio del primo tempo, la gara resta aperta a ogni possibile soluzione.

56′ – Muldur a terra dopo un contrasto con Vina in area, il Sassuolo chiede un rigore. Il Var controlla, ma non interviene.

47′ – PAREGGIO DEL SASSUOLO: segna Traore, decisiva la deviazione di Smalling che inganna Rui Patricio, ma il portiere compie una papera non trattenendo goffamente il pallone.

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti uno a zero grazie a un rigore realizzato da Abraham. Partenza migliore del Sassuolo, anche se l’occasione migliore capita sui piedi di Felix, che però spara addosso a Consigli. Nel recupero Chiriches allarga il braccio su cross di Vina e regala un rigore ai giallorossi, che chiudono la frazione in vantaggio. Ora la Roma deve sfruttare questo gol arrivato proprio nel finale di primo tempo.

45’+2′- Ammonito Lopez per un fallo su Vina. In precedenza ammonito Berardi per proteste.

45’+1′ – GOOOOOOOOOOOL!!! ABRAHAM! Va Tammy sul dischetto e non sbaglia spiazzando Consigli calciando a mezza altezza alla destra del portiere!!

45′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Fallo di mano di Chiriches su cross di Vina!

40′ – Ultimi cinque minuti del primo tempo: manca la giocata di qualità alla Roma per colpire il Sassuolo.

33′ – GOL ANNULLATO A ABRAHAM. Segnalato un fuorigioco. Il Var conferma.

30′ – OCCASIONE ROMA: Vina liberato bene da Mkhitaryan mette un buon pallone in area per Abraham che in spaccata devia il pallone ma non inquadra la porta.

21′ – Ammonito Mancini: brutta entrata in netto ritardo, era diffidato e salterà Roma-Verona.

19′ – Ammonito Ferrari: il difensore stende Vina che lo aveva anticipato.

14′ – OCCASIONE ROMA! Felix scappa via in velocità, entra in area ma davanti a Consigli la calcia addosso al portiere! Avrebbe dovuto tentare il tocco sotto per scavalcarlo!

12′ – OCCASIONE SASSUOLO: Berardi rientra sul sinistro e calcia dal limite, mandando la palla fuori di un soffio.

7′ – GOL ANNULLATO A TRAORE: fallo di mano del giocatore, ma la Roma ha rischiato di essere già sotto

6′ – Conclusione potente di Berardi dalla distanza, Rui Patricio deve impegnarsi per respingere. Partito molto meglio il Sassuolo.

0′ – Fischia Guida, comincia Sassuolo-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DAL MAPEI STADIUM

Ore 17:40 – Stephan El Shaarawy non è nemmeno in panchina: il Faraone ha accusato un problema al polpaccio. A disposizione di Mou invece torna Diawara.

Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale del Sassuolo: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traorè.

Ore 17:00 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento: Mourinho conferma il 3-5-2. Giocano Karsdorp e Vina sulle fasce, a centrocampo out Cristante e Veretout, torna Pellegrini con Oliveira e Mkhitaryan. In attacco Felix preferito a Shomurodov in coppia con Abraham.

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Mkhitaryan, Sergio Oliveira, Pellegrini, Vina, Felix, Abraham.

Ore 16:00 – Cielo poco nuvoloso sopra Sassuolo, terreno di gioco che appare in perfette condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

SASSUOLO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (DA CONFERMARE): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Traore. All.: Dionisi.

A disp.: Satalino, Pegolo, Ayhan, Ceide, Toljan, Tressoldi, Rogerio, Magnanelli, Harroui, Ciervo, Oddei.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Mkhitaryan, Sergio Oliveira, Pellegrini, Vina, Felix, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Keramitsis, Veretout, Cristante, Diawara, Darboe, Bove, Carles Perez, Zalewski, Shomurodov.

ARBITRO: Guida

Gurdalinee: Lo Cicero-Prenna

Quarto Uomo: Santoro

Var: Mazzoleni

Avar: Tegoni

Giallorossi.net – A. Fiorini