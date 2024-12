Cristante e gli errori dei medici: caviglia ko, dovrà stare fermo altre tre settimane

NOTIZIE AS ROMA – Il giallo Bryan Cristante, assente dal campo da Roma-Atalanta di inizio dicembre per una distorsione alla caviglia che sembrava di lieve entità, viene chiarito dall’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric).

Stando a quanto scrive oggi il quotidiano, il centrocampista ventinovenne ha una lesione ai legamenti della caviglia che lo terrà fuori dal campo per altre tre settimane. Cristante infatti dovrà saltare Milan, Lazio e Bologna. Uno stop di quasi due mesi causato da un errore dello staff medico che, dopo la gara contro l’Atalanta, ha sottovalutato il problema.

A Trigoria si era pensato in un primo momento ad una semplice botta. Lo stesso Ranieri aveva dichiarato: “Cristante ha la caviglia viola. Vediamo cosa farà domani. Se si allena o no“. Parole che facevano seguito ad una prima diagnosi sbagliata da parte dell’equipe sanitaria del club, guidata dal dottor Roberto Vannicelli e supervisionata dal dottor Georg Ahlbäumer, direttore della Klinik Gut di Saint Moritz. Cristante d’altronde ha una soglia del dolore molto alta.

Da tempo convive con un problema alla schiena che non gli ha impedito di giocare. Ma stavolta il versamento alla caviglia è rimasto esteso per diversi giorni, tale da obbligare lo staff medico ad una seconda risonanza che ha evidenziato la lesione dei legamenti. Da qui lo stop forzato che ha evitato guai peggiori. Appuntamento a metà gennaio, con la speranza di tornare a disposizione di Ranieri per la gara contro il Genoa.

Fonte: La Repubblica

