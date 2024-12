Roma, c’è Dybala sotto l’albero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Natale in casa Dybala. Dopo la doppietta contro il Parma, l’argentino ha trascorso le feste nella Capitale in compagnia di amici e compagni di squadra (Paredes e Angelino) in attesa della trasferta contro il Milan che chiuderà il “mese della verità” e tutto il 2024 non certamente entusiasmante per la Roma, scrive oggi Il Tempo (L. Pes).

Ma il nuovo anno potrebbe essere ancora a tinte giallorosse anche per l’argentini. Le tante voci che hanno accompagnato gli ultimi giorni dell’attaccante sembrano d’un tratto dissolte. L’interesse del Galatasaray resta vivo e il viaggio a Istanbul del suo procuratore non è certo servito ad ammirare le bellezze della città turca.

Anche ieri sono arrivate le parole del tecnico dei giallorossi che alimentano ancora qualche flebile speranza di strapparlo alla Roma: “È un giocatore molto prezioso. Ogni tecnico lo vuole. Se stiamo facendo qualcosa, lo dobbiamo fare di nascosto“, ma ad ora per il suo futuro l’idea di partire sembra sempre meno realizzabile.

Dagli elogi di Ranieri fino al contratto che si prolungherà tra una manciata di partite (cinque nel caso in cui la Roma dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni) e quel desiderio mai troppo nascosto di voler continuare con la maglia della Roma. Dybala ora deve ripagare l’affetto dei tifosi e l’ingaggio importante già a partire dalla gara di dopodomani con il Milan.

