Juventus e Roma in pressing su Raspadori

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Scoprirsi nuovamente al centro. Del mercato, certo. Ma pure del campo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (V. D’Angelo). Giacomo Raspadori lavora per una ripartenza, che sia a Napoli oppure altrove. Le offerte non mancano, nonostante un rendimento che quest’anno non è proprio in linea con il suo potenziale.

Ancora zero gol in stagione e nessun assist in campionato. Certo, non è facile lasciare traccia quando i minuti per mettersi in mostra sono così pochi: 253 in Serie A, con 8 presenze. Intanto il mercato chiama. Non è un segreto, Raspadori piace tantissimo a Thiago Motta e Giuntoli. Il problema è che un’operazione tra Napoli e Juve non è mai semplice: Fagioli potrebbe essere la chiave per convincere il Napoli a lasciarlo andare, ma non c’è fretta.

E poi c’è anche la Roma su di lui, magari in uno scambio con Pellegrini. Gli ingaggi però non coincidono e pure il contratto in scadenza 2026 del capitano giallorosso “obbliga” a ragionare su un trasferimento a titolo definitivo. Insomma, tracce di lavoro, ipotesi. E stime reali. Ma tutto ancora da studiare per bene.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!