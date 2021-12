Cristante e Ibanez, occhio ai cartellini in vista del Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due diffidati in casa giallorossa in vista dello scontro diretto contro il Milan del prossimo 6 gennaio, giorno dell’epifania in cui la Roma sarà di scena a San Siro.

Si tratta del difensore Roger Ibanez, tra i migliori sotto alla gestione Mourinho, e il centrocampista Bryan Cristante, un intoccabile per lo Special One vista la mancanza di alternative valide in mediana.

Oggi contro la Sampodoria (fischio d’inizio ore 18:30) i due calciatori dovranno fare attenzione a non beccarsi il giallo, altrimenti scatterà automatica la squalifica per la gara contro i rossoneri.

Redazione Giallorossi.net