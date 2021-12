Roma, regalo di Natale

AS ROMA NEWS – In pochi ci avrebbero creduto, eppure Roma-Sampdoria di questo pomeriggio potrebbe far fare ai giallorossi un balzo enorme in classifica, portando la squadra capitolina a soli quattro punti dalla zona Champions.

L’Atalanta infatti sta improvvisamente frenando: il pesante ko subito sabato scorso per mano di Abraham e compagni ha avuto ripercussioni sulla squadra bergamasca, che ieri non è riuscita ad andare oltre allo zero a zero contro un disastrato Genoa, al suo secondo punticino da quando c’è Shevchenko sulla panchina rossoblù.

Mourinho ringrazia il suo ex attaccante, e col mercato di gennaio a un passo può davvero sognare di risalire su un treno che sembrava ormai perso. Prima però c’è da battere la Samp, e attenzione a dare il fatto per scontato. La Roma infatti ci ha già abituato a grandi imprese seguite da inaspettati passi falsi. La differenza sta tutta lì, nella continuità dei risultati.

Per questo Mou non vuole sbagliare l’appuntamento di oggi: confermata in blocco la formazione che ha sbancato il Gewiss Stadium, con un Felix in più in panchina e forse anche Stephan El Shaarawy, comunque non al top della condizione. L’attenzione sarà tutta concentrata sulla coppia d’attacco formata da Zaniolo e Abraham. Per loro sarà una sorta di prova del nove: riuscirà a ripetersi anche contro una squadra pronta ad alzare le barricate?

Tra qualche ora lo scopriremo. L’Olimpico per l’occasione sarà di nuovo tutto esaurito, e sempre più carico di passione. Alla Roma spetterà il compito di fargli il più bel regalo di Natale.

Giallorossi.net – A. Fiorini