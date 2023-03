Cristante espulso a fine partita: anche lui salterà la Sampdoria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante salterà Roma-Sampdoria insieme a Mancini e Ibanez.

Il centrocampista giallorosso è stato infatti espulso da Massa insieme a Marusic dopo una lite scoppiata tra i due al fischio finale del derby giocato stasera contro la Lazio.

Un problema in più per Mourinho, che dovrà fare i conti con le assenze in vista del prossimo turno di campionato.

Giallorossi.net – A. F.