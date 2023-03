LAZIO-ROMA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde anche il derby di ritorno, battuta di misura all’Olimpico dalla Lazio: decide un gol di Zaccagni, ma pesa tanto l’espulsione di Ibanez alla mezzora.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i biancocelesti nel match di campionato:

Rui Patricio 6 – Para tutto il possibile, si arrende al destro angolato di Zaccagni.

Mancini 5 – In gravissimo affanno contro Zaccagni, che nel primo tempo lo salta sistematicamente. Si fa ammonire, salterà anche lui Roma-Sampdoria creando problemi in difesa a Mourinho.

Smalling 5,5 – Cerca di salvare la baracca, ci riesce a metà.

Ibanez 3 – Il primo giallo è esagerato, ma il secondo è una sciocchezza evitabilissima che costa alla Roma anche il secondo derby stagionale. Errare è umano, ma perseverare è diabolico.

Zalewski 5,5 – L’unica sbavatura di una discreta partita è in occasione del gol partita, che però pesa parecchio sul risultato finale. Peccato.

Wijnaldum 5 – Si vede solo per un gran destro dalla distanza, per il resto è un fantasma. Dal 67′ Matic 6 – Cerca di mettere ordine e di trovare la giocata giusta in mezzo al campo, ma entra troppo tardi.

Cristante 5 – Non è in giornata, e si vede fin dalle prime battute. Impreciso e nervoso. Nel finale viene anche espulso per una lite con Marusic.

Spinazzola 6 – Uno dei pochissimi a salvarsi in un derby molto brutto.

Pellegrini 5,5 – Tanta volontà ma poca sostanza. Non vince un contrasto nemmeno contro il piccolo Pedro. Dall’84’ Solbakken sv.

Dybala 5,5 – In fase calante di forma. Anche oggi fatica tantissimo ad accendersi. Mou preferisce toglierlo all’intervallo. Dal 46′ Llorente 6 – Bella chiusura su Luis Alberto. Sacrificato nel finale per far spazio al Faraone. Dal 78′ El Shaarawy sv.

Belotti 6 – Generosità estrema. Lotta solo contro tutto e tutti. Novello Don Chisciotte, si batte contro i mulini a vento. Dal 67′ Abraham 5 – Inconsistente, come gli capita spesso ultimamente.

JOSE’ MOURINHO 5 – La sua mancanza in panchina è forse decisiva per alcuni cambi che appaiono tardivi. Gara fortemente condizionata dall’espulsione di Ibanez, la squadra si sveglia troppo tardi e perde un derby che valeva tanto. Si deve voltare subito pagina, la stagione è ancora lunga.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini