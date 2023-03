SARRI: “Vincere il derby dà soddisfazione, per la Champions ci stiamo provando. Le parole di Mourinho? Non so nemmeno cosa abbia detto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel derby di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei laziali ai microfoni dei giornalisti:

Le emozioni?

“Il derby è una partita particolare, non è una sfida normale. Vincere dà soddisfazione a tutti”.

Questa è una grande stagione, comunque vada.

“Stiamo andando bene, mancano ancora due mesi e mezzo e dobbiamo continuare su questo livello e giocarci le carte fino alla fine”.

Lei sta entrando nella storia Lazio?

“Paragonarmi a Maestrelli mi sembra un po’ eccessivo. Voglio entrare nel cuore dei laziali facendo risultati”.

Zaccagni e Casale?

“Mi sembrano anche abbastanza forti, ma se non li convocano sono contento. Hanno giocato ogni tre, quattro giorni e se staccano un po’ è anche meglio. Fa piacere che facciano pausa e un po’ di allenamento”.

La stagione?

“In campionato sembriamo aver preso continuità, i cali sono arrivati in Europa”.

Romagnoli sta dando continuità e facendo molto bene.

“Lui è nato per giocare con me, nel gioco in cui difendo io. Tatticamente è cresciuto ed è continuo”.

Avete appeso le parole di Mourinho?

“Non so nemmeno cosa abbia detto. Non mi metto a leggere queste cose. Abbiamo visto molti filmati della Roma in campo”.

Provedel?

“Dopo pranzo era sfebbrato e dopo si è messo a disposizione”:

Cosa succede nella stagione della Lazio dopo questa vittoria?

“Dobbiamo provare a dare il nostro 100%. Il Presidente ci ha detto di provarci fino alla fine, non è che sia un nostro obiettivo. Noi ci stiamo provando, sulla carta ci sono squadre più attrezzate di noi ma speriamo che rimangano sulla carta”.