Cristante, gol e addio: il Como è in pressing, il centrocampista ha già detto sì

Il Como guarda con grande ambizione alla prossima stagione in Serie A e ha messo nel mirino un profilo d’esperienza per rinforzare il centrocampo: si tratta di Bryan Cristante, in gol anche ieri sera nel 2 a 1 rimediato a Bergamo.

Il mediano della Roma, punto fermo nelle ultime stagioni e in netta ripresa dopo una prima parte di campionato molto criticata, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 ma potrebbe lasciare la Capitale in estate, soprattutto se dovessero arrivare offerte convincenti.

Secondo quanto riferito da Daniele Longo di calciomercato.com, ci sono stati i primi contatti tra le parti e il club lombardo avrebbe già ricevuto un’apertura da parte dell’entourage del giocatore sulla possibilità di un trasferimento. Anche la Roma sarebbe disposta a trattare.

