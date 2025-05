La moviola di Atalanta-Roma: rigore tolto e angolo negato, bocciato Sozza (e il VAR)

Diciannove risultati utili consecutivi, poi lo stop. La Roma cade a Bergamo nello scontro diretto per la Champions contro l’Atalanta, e insieme ai rimpianti per una prestazione poco brillante restano anche le polemiche per la direzione arbitrale di Simone Sozza. Il fischietto di Seregno ha rimediato una bocciatura pressoché unanime dalla stampa sportiva (media voto: 5.12), con critiche soprattutto per la gestione del rigore inizialmente concesso ai giallorossi e poi revocato dopo il richiamo del VAR.

L’EPISODIO CHIAVE: KONÉ-PASALIC, E’ RIGORE?

Il momento più controverso arriva al 63’: Angeliño serve Koné in area, il centrocampista francese entra palla al piede e viene affrontato da Pasalic. Sozza indica il dischetto vedendo un contatto tra i due, ma viene richiamato da Abisso al monitor. Dopo l’on field review cambia idea e toglie il rigore. Ma la moviola non chiarisce del tutto: Pasalic è in ritardo, interviene male e finisce per ostacolare la corsa di Koné con un tocco al ginocchio, anche se il contatto non appare netto.

Il Corriere dello Sport sottolinea che “Pasalic affonda l’intervento ma non tocca mai il giocatore della Roma” e si chiede: “Se l’OFR è corretta qui, perché altre volte no?”. La Gazzetta dello Sport evidenzia che “il contatto c’è ma è minimo” e che, pur non ravvisando simulazione, la decisione finale di Sozza lascia perplessità.

Il Tempo rincara: “È vero che Pasalic sbaglia l’intervento, ma poi si ferma in tempo. Il contatto è lieve. Ci sta non assegnare rigore dal campo, ma rimangono forti dubbi sull’uniformità del VAR”. Stessa linea per Il Romanista, che cita l’articolo 12 del regolamento per sostenere che l’ostruzione c’è, e che se il contatto viene visto, dovrebbe essere lasciata all’arbitro la valutazione dell’intensità. Qui, però, è il VAR a “correggere” una decisione già presa.

IL RECUPERO-GATE: CORNER NEGATO E RANIERI FURIOSO

Non finisce qui. Nel finale, altro episodio che alimenta le proteste romaniste: la Roma avrebbe dovuto battere un calcio d’angolo all’ultimo respiro, ma Sozza fischia la fine in anticipo di 7 secondi rispetto ai 5 minuti di recupero annunciati. Il check silenzioso per un tocco sospetto (poi rivelatosi facciale di Djimsiti) non giustifica lo stop anticipato, e il tecnico giallorosso Ranieri – ammonito per proteste – ha tutte le ragioni per arrabbiarsi.

In definitiva, una direzione di gara insufficiente, pasticciata nella gestione dei momenti chiave e, soprattutto, poco coerente. Il rigore cancellato su Koné e il mancato angolo finale lasciano più di una macchia su una serata già complicata per la Roma. E il dubbio sul VAR resta: perché in certi casi si interviene, e in altri no?

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Il Tempo