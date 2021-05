CRISTANTE: “Il derby si vince”, ZANIOLO: “Ciao belli”, EL SHAARAWY: “Mai sola” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano su social le prime reazioni dei calciatori giallorossi alla vittoria nel derby per due a zero.

“Il derby si vince”, esulta Bryan Cristante su Instagram dopo il successo nella stracittadina. Al centrocampista si aggiunge anche Stephan El Shaarawy: “Mai sola“, il messaggio dell’esterno.

Nicolò Zaniolo si fa beffe dei biancocelesti con un ironico “ciao ‘belli“, accompagnato dalle emoticon raffiguranti due pere a simboleggiare le reti con cui la Roma si è sbarazzata della Lazio.