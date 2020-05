Cristante il trasformista blindato da Fonseca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Scrivi Cristante, leggi jolly. Il centrocampista giallorosso è quello che qualsiasi allenatore definirebbe un giocatore “moderno”, duttile, capace di ricoprire più ruoli.

Oggi la Gazzetta dello Sport racconta la carriera del giocatore, che nella sua vita da calciatore ha ricoperto diversi compiti: dal trequartista atipico ai tempi di Gasperini, fino addirittura all’inedito ruolo di centrale difensivo nella difesa a 3 con Fonseca. Nel Pescara giocava da mezzala, nel Benfica da regista. Insomma, Cristante è un vero trasformista. Ma la sua vera arma è il carattere.

Non a caso De Rossi disse di lui che, anche se non era nato a Roma, poteva esserne il capitano, lasciando intendere che quel ragazzo di San Vito al Tagliamento poteva davvero andare lontano, anche dal punto di vista della leadership. Un altro che su di lui non ha dubbi è Fonseca: fosse per il portoghese, Cristante resterebbe a Trigoria spegnendo sul nascere ogni ipotesi di scambio con Mandragora.

Fonte: Gazzetta dello Sport