Pallotta trova aiuto da un pool di banche. E con l’ok allo stadio Starwood potrebbe ripensarci

NOTIZIE AS ROMA – James Pallotta chiede e trova un aiuto prezioso: il presidente della Roma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), ha individuato un “pool” di banche Usa che lo aiuteranno a completare, insieme ai suoi soci, quell’aumento di capitale indispensabile per il funzionamento del club.

E le buone notizie per Pallotta potrebbero non finire qui: anche il discorso Stadio della Roma sembra aver ripreso la retta via: nei giorni scorsi il patto fra il magnate ceco Radovan Vitek e il fondo statunitense York, potrebbe consentire entro poche settimane di sbloccare lo stallo della cessione delle tre società di Luca Parnasi controllate da Unicredit, che ne detiene i debiti.

Fra queste c’è anche Eurnova, proprietaria dei terreni di Tor di Valle, su cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma. Ciò consentirà a Vitek di essere lui l’uomo chiamato ad apporre la firma sulla Convenzione Urbanistica che la sindaca Raggi a questo punto potrebbe portare in aula anche prima delle vacanze estive.

Questa accelerata, riferisce il quotidiano, potrebbe anche convincere alcuni dei soci di Pallotta, primo fra tutti il colosso Starwood,a rimanere al fianco del bostoniano per sfruttare il business.

Fonte: Gazzetta dello Sport