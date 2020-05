Muore Perfection, ex Roma: è giallo sul decesso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una favola dall’epilogo tragico: è morto nella notte di ieri Joseph Bouasse Ombiogno Perfection, 22 anni ancora da compiere, ex centrocampista della Roma Primavera noto alle cronache nazionali perché sbarcato nella capitale come migrante nel 2015 e poi tesserato dal club giallorosso che ieri lo ha ricordato con un tweet di cordoglio.

Il camerunense ha accusato un improvviso malore ed è stato trovato senza vita da alcuni amici nella sua abitazione in zona Laurentina: sulle cause della morte si indaga ancora, scrivono oggi tutti i principali quotidiani, anche se al momento l’ipotesi più accreditata è quella dell’infarto.

Perfection, racconta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), era tesserato da gennaio per il club romeno Gaz Metan Media, ma si trovava a Roma per via dello stop dei campionati. «È incredibile, se penso che sabato stava giocando a pallone con gli amici. Non ci posso credere. A Roma abbiamo gli stessi amici e siamo ancora increduli. Sono a pezzi», ha detto Minala giocatore della Lazio (in prestito al Qingdao Huanghai) e grande amico di Joseph.

I due si erano rivisti nella capitale e, contravvenendo alle regole di assembramento anti Covid, avevano giocato una partitella. Quasi 30 ore dopo Perfection, che non soffriva di problemi di salute, ha perso la vita.

