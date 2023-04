CRISTANTE: “Io insostituibile? Do sempre il meglio che posso. Ora c’è una grande società dietro la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante è il giocatore della Roma scelto dal club per parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Feyenoord.

Queste le dichiarazioni del centrocampista giallorosso sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League che si giocherà domani sera all’Olimpico:

Sei quello che gioca più partite di tutti. Per come la vedi tu, cosa ti rende insostituibile?

“La domanda è sempre quella. Vado forte, do il meglio che posso dare. Cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra. Faccio quello che devo fare”.

Come stai?

“Sto abbastanza bene”

Cos’è cambiato nella Roma da quando sei arrivato?

“Penso che in questo momento ci sia una grande società dietro. Prima era un periodo di transizione, sono arrivato alla fine dell’era Pallotta e sono arrivati i Friedkin che stanno facendo grandi cose. Hanno preso un grande allenatore e penso l’insieme delle cose, porti a questa crescita societaria”.

Tutti i calciatori si sentono dentro al progetto. Qual è il segreto?

“Ci sono un po’ di ragazzi che sono riusciti a giocare a Roma per un po’ di anni consecutivi e più giochi insieme, più il gruppo si unisce, noi “vecchi” abbiamo fatto di tutto per far entrare i nuovi nel gruppo”

La Roma è una squadra da tappa piuttosto che da giro?

“Non credo, tante volte siamo arrivati a fine stagione con tanti infortuni, con rose non ampie. Consapevolmente quindi si dà qualcosa in più e in altre qualcosa in meno. Adesso stiamo riusciendo ad avere una continuità in tutte le competizioni, non avendo infortuni”.

Ormai riuscite a fare coppia con Matic. Dove siete migliorati?

“Più partite si giocano insieme, più si trovano meccanismi automatici. Penso sia una questione di numero di partite giocate insieme che aiutato un po’ tutta la squadra a giocare con complicità”