MOURINHO: “Rispetto il Feyenoord, ma credo nei miei giocatori e nel mio stadio. Dybala? Non so se può giocare dall’inizio” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Feyenoord, gara di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League.

Queste le dichiarazioni dello Special One sull’impegno che attende i giallorossi domani sera:

La Roma è la squadra che ha preso più pali in assoluto. Si è sentito sfortunato? La Roma dove avrebbe potuto essere senza tutti quei pali?

“Prima di tutto siamo una squadra difensiva e abbiamo 27 pali, è un po’ contradditoria come cosa. Non voglio dire che siamo stati sfortunati, dobbiamo essere più bravi. Possiamo dire che il portiere ha fatto una bella parata, però per me significa che creiamo ed è importante quando vai ad affrontare una partita che inizia Roma 0, Feyenoord 1 e questi pali mi dà un feeling positivo, perché siamo capaci di creare”.

Come sta Dybala?

“Onestamente non lo so se può giocare dal primo minuto. Abbiamo fatto un po’ di organizzazione tattica a bassa intensità, abbiamo deciso di dare 24 ore di più, prima di capire se potrà scendere. Domani mattina faremo qualcosa di intenso per capire se giocherà o andrà in panchina o se niente”.

Abraham?

“Sta sempre bene. È un ragazzo che sembra sempre molto felice, sempre a dire e scherzare, molto positivo all’interno del gruppo. Lo vedo sempre bene dal punto di vista umano, poi segna o non segna”.

Quanto è importante in questo momento della stagione avere fiducia nelle alternative?

“Certo che sono importanti. Llorente e Bove hanno bisogno di crescere. Bove non ha storia da titolare in Serie A e cresce ogni partita, è sempre più giocatore anche se ogni tanto può sbagliare. Llorente ha già una grande esperienza. Ha avuto bisogno di tempo per imparare a giocare con noi. Quando è arrivato il nostro gioco era strano per lui. Adesso gioca già con stabilità ed è perfettamente integrato. Sono due giocatori in più, ma ci sono anche altri ed è importante. Mancano 8 partite di campionato, con domani 9 che possono arrivare a 11-12, sono tante partite in poco tempo ed è impossibile far giocare sempre gli stessi giocatori”.

Anche se non sa se giocherà o meno, sta valutando se far partire Dybala dalla panchina?

“Non è facile, la pressione è sta bene o non sta bene, perché se ho un dubbio sarà sempre un dubbio. Se inizia magari non giocherà 90′ o magari si fa male dopo 10 minuti e perdi un cambio. Se va in panchina ed entra e si fa male, poi non hai altri cambi. Per me la decisione è più gioca o non gioca, però non è che abbiamo tante opzioni e magari in una situazione estrema non dico che sia impossibile che possa andare in panchina e in una situazione nei limiti, che possa giocare. Vediamo, aspettiamo fino a domani. Sarà impossibile per voi sapere chi giocherà, perchè nemmeno io lo so”

Qual è la migliore strategia per battere il Feyenoord? Dovrete avere pazienza?

“Dobbiamo fare due gol più del Feyenoord. Hai parlato del Salisburgo, ma non ha senso, perché sono due squadre diverse. Avere pazienza o non averla, l’importante è fare due gol in più del Feyenoord per vincere, non importa se farli all’inizio, alla fine, durante i supplementari. Non lo so. Quello che so è che abbiamo una squadra che ha fiducia, e uno stadio che vuole giocare la partita insieme a noi. C’è differenza. Rispetto il Feyenoord, ma credo nei miei giocatori, e nel mio stadio”.