CRISTANTE: “La scelta di De Rossi si sta rivelando azzeccata, ha trovato l’equilibrio perfetto. Crediamo alla finale” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Feyenoord.

Queste le parole del centrocampista giallorosso sul match di ritorno del playoff di Europa League che si giocherà domani sera all’Olimpico e che stabilirà quale delle due squadre si qualificherà agli ottavi di finale:

C’è un record di presenze domani all’Olimpico. Quando può fare la differenza?

“Lo fa sicuramente, ringraziamo i tifosi, l’unico modo per ripagare questo regalo è vincere e passare il turno”.

Con Paredes il tuo ruolo è cambiato, sei tornato a fare la mezzala di inserimento. Sente più congeniale il ruolo di playmaker?

“Non c’è grande differenza, con l’esperienza e un po’ di partite sono riuscito a capire cosa richiede un ruolo e un altro. Ormai penso di saper gestire le diverse richieste dei due ruoli”.

Sei anni che sei qui: ti immagini qui anche a fine carriera? O pensi di fare un’esperienza diversa?

“Qui sono contento, è un posto dove mi trovo bene. Sono concentrato sul fare bene adesso, siamo in corsa per tutto. Non sento necessità di spostarmi, non ho questa esigenza”.

Come hai trovato De Rossi? Le urla di De Rossi ti hanno fatto effetto?

“L’ho trovato bene… Non ha bisogno di presentazioni. Arrivare a metà stagione in una situazione un po’ difficile con giocatori con cui aveva giocato poteva avere insidie, invece ha trovato l’equilibrio perfetto per gestire il gruppo e la situazione, che era tutt’altro che semplice. Siamo contenti di quello che stiamo diventando, sono idee nuove. Si sta rivelando la soluzione giusta, presa dalla società in un momento difficile. Poteva sembrare una mossa azzardata, invece penso che si stia rivelando quella giusta”.

Hai vissuto tre cavalcate europee: quanta consapevolezza c’è nel gruppo di arrivare fino in fondo?

“Giocando tante partite europee guadagni consapevolezza e questo può fare la differenza. Abbiamo una bella consapevolezza europea, sappiamo le scelte da fare. Domani è una partita secca, dovremo mettere tutta l’esperienza in campo per passare”.

Ci credete di tornare in finale?

“Certo, abbiamo le possibilità per farlo e ci troviamo benissimo con l’allenatore. Ci proveremo fino alla fine per arrivare in finale, e possibilmente vincerla”.