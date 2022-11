CRISTANTE: “Loro bravi a chiudersi, a noi è mancato il tiro in porta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lazio.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sul derby di campionato appena concluso allo stadio Olimpico:

Manca la forza fisica o mentale?

“Mentalmente no, sicuramente ci è mancato qualcosa negli ultimi metri. Ci hanno lasciato giocare e si sono chiusi. Non siamo riusciti ad avere quel guizzo finale per fare gol”.

È stato più demerito vostro o un merito della Lazio che ha chiuso tutti gli spazi?

“Si sono abbassati tanto, ma sicuramente potevamo fare qualcosa di più. Sono stati bravi a chiudersi lì, non era facile”.

Alla Roma è mancato quel giocatore che riesce a saltare l’uomo e a creare superiorità.

“Sia a centrocampo sia in attacco potevamo fornire palloni migliori. Ci è mancata la palla finale, il tiro in porta”.