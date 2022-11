SARRI: “L’obiettivo del derby era far contento il nostro popolo. Da giorni la nostra testa era qui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel derby di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti ai microfoni dei giornalisti:

Quanto sono importanti questi 3 punti?

“L’aspetto più importante è quello, ovvero far contento il nostro popolo. L’obiettivo del derby era questo”.

Il gol non è casuale.

“Sì, l’avevamo preparata con le uscite a tenere il difensore di centrodestra e centrosinistra per tenerli dentro. Se fossero entrati dentro il campo avremmo cercato di farli giocare sull’esterno. L’obiettivo era attaccarli con gli attaccanti esterni. La partita non è stata di altissimo livello dal punto di vista tecnico, ma è stata dispendiosa. Non è stata bella da vedere. La prestazione dei due difensori centrali è stata buona, non era facile contenere la fisicità della Roma”.

La partita è andata come ce l’aveva in testa.

“Dà soddisfazione, ma è ancora più soddisfacente vedere i ragazzi giocare con questo cuore”.

Sente qualcosa di speciale in una partita del genere?

“È uno dei derby più sentiti del mondo. A Londra ne ho giocati tanti, ma non c’è la stessa partecipazione emotiva. Non è una partita normale. Questa settimana abbiamo pagato anche quello, la testa era già ad oggi”.

Come sta Luis Alberto?

“Lì per lì voleva uscire perché ha sentito un movimento strano nel ginocchio, poi voleva rientrare ma noi avevamo già pronto il cambio”.

Cosa ha detto ad Anderson alla fine del match?

“Gli ho fatto i complimenti, è un giocatore straordinario”.

E prima della partita?

“Se il nostro popolo vuole una partita vibrante gliela dobbiamo dare. Questa è una partita particolare e bisogna raggiungere l’obiettivo che vuole il popolo”.