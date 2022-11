ROMA-LAZIO 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde un derby bruttissimo, pagando a caro prezzo l’errore di Ibanez nel primo tempo. Prestazione da dimenticare per una squadra stanca e tecnicamente mediocre in diversi elementi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico per affrontare i biancocelesti nella tredicesima giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – Una sola parata in 90 minuti, ma la Roma perde lo stesso il derby. E non per colpa sua.

Mancini 5,5 – Si fa ammonire dopo appena 8 minuti, condizionando inevitabilmente la sua prova. Dal 46′ Celik 5 – Entra anche per cercare più spinta sulla destra, ma sbaglia una serie infinita di cross.

Smalling 6 – Soffre la mancanza di punti di riferimento nell’attacco biancoceleste, ma difensivamente fa il suo. Nel finale prova a fare la boa come attaccante aggiunto, senza successo.

Ibanez 4 – Ricade nei vecchi errori, cercando un dribbling clamoroso in area e regalando il gol alla Lazio che decide il derby.

Karsdorp 5 – Prestazione mediocre, con poca qualità offensiva. Dal 64′ El Shaarawy 5,5 – Prova a inventarsi qualcosa, ma stasera non gli riesce niente.

Camara 5,5 – Parte forte con un bel pallone recuperato sulla trequarti. Poi piano piano il ritmo si abbassa, e lui diventa poco utile alla manovra. Dal 74′ Matic 5,5 – Cerca di dare più qualità alle giocate della mediana, ma la squadra non lo segue.

Cristante 4,5 – Molto male. Tantissimi lanci sbagliati, soffre la marcatura asfissiante dei mediani avversari, finendo per sparire dal campo.

Zalewski 5 – Primo tempo in altalena con qualche errore di troppo. Nella ripresa cambia fascia, ma non riesce ugualmente a incidere. Dal 74′ Belotti 5 – Una sponda aerea, e poco altro in oltre venti minuti di partita.

Pellegrini 5 – In evidente calo fisico. Troppo stanco, fatica a trovare la giocata giusta. Spremuto, finisce per farsi male. Dal 54′ Volpato 6 – L’unico a cercare la giocata e in grado di mettere qualche buon cross in area. Un particolare che deve far riflettere.

Zaniolo 5 – Pericoloso nel primo tempo con un tiro (deviato) che centra la traversa. Nella ripresa la sua prestazione diventa inguardabile: lotta come un wrestler in mezzo al campo, ma il calcio è altra cosa. Quando deve usare i piedi stasera fa cose orribili.

Abraham 4,5 – A ogni vigilia ci si aspetta che quella che sta per cominciare possa essere la partita della sua rinascita, ma le speranze vengono sistematicamente disattese. Anche oggi sbaglia tutto, anche cose facili, con errori quasi dilettanteschi.

JOSE’ MOURINHO 5 – La Roma di oggi è stata inguardabile. Squadra stanchissima, con tanti giocatori che oggi hanno evidenziato limiti tecnici importanti. I cambi oggi non sono riusciti a imprimere una svolta alla partita. Peccato perdere un derby del genere: la Lazio ringrazia, e senza fare niente si porta a casa una partita orribile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini