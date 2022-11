(LIVE!) ROMA-LAZIO: 0-1 (29′ Felipe Anderson). Finisce un brutto primo tempo, vantaggio regalato ai biancocelesti

AS ROMA NEWS – Ci siamo. All’Olimpico va in scena il derby della Capitale tra Roma e Lazio, una stracittadina che vale tanto in ottica Champions.

I ragazzi di Mourinho arrivano all’attesissima sfida con il morale alto e sapendo che, vincendo oggi, i giallorossi salirebbero al terzo posto in classifica, mandando i cugini a meno quattro.

La Lazio, ferita dagli ultimi risultati, non può permettersi altri ko. Sarà come al solito un derby che si giocherà sui nervi oltre che sulla tecnica. Le emozioni non mancheranno. Vi lasciamo al live del match. Sempre forza Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ +2′ – Finisce un primo tempo piuttosto brutto. Pochissimo spettacolo in campo, ritmi bassi e un gol regalato da Ibanez a Felipe Anderson che sta decidendo la partita. Roma che ha poi sfiorato il pari, ma il solito palo, colpito da Zaniolo, ha negato il gol del meritato pareggio ai giallorossi. Serve un’altra partita nel secondo tempo.

45′ – Due minuti di recupero.

39′ – Pellegrini calcia dal limite con un sinistro al volo non facile che esce di poco.

33′ – TRAVERSA ROMA! Zaniolo, servito da Abraham, calcia in porta, palla deviata che si impenna e sbatte sulla traversa a portiere battuto!

29′ – GOL DELLA LAZIO: Ibanez regala la palla in area agli avversari e Felipe Anderson tutto solo batte Rui Patricio. Incredibile errore del brasiliano.

25′ – Fase non esaltante del match, con la Roma che tiene palla sulla propria trequarti e la Lazio che non pressa.

25′ – Ammonito Lazzari per un fallo su Zalewski.

15′ – Dopo un avvio forte dei giallorossi, ora i ritmi sono un po’ calati. Fase di studio del match.

8′ – Ammonito Mancini per un intervento in ritardo su Zaccagni.

5′ – Ancora Roma! Ripartenza pericolosa che porta Zaniolo al tiro, palla che esce di poco alla sinistra di Provedel!

2′ – Primo squillo! Camara ruba benissimo un pallone sulla trequarti, poi serve Abraham che dal limite colpisce troppo piano!

0′ – Fischia Orsato, comincia Roma-Lazio!

GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:05 – Stando a quanto riferisce DAZN in questi istanti, Ciro Immobile sarà in panchina nonostante il nome dell’attaccante non figurasse oggi tra i convocati del club.

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento: Mourinho conferma Camara a centrocampo e lo schiera accanto a Cristante. Zalewski preferito a El Shaarawy a sinistra, in attacco Zaniolo e Abraham.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaLazio 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/Gbzoj0OBj3 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 6, 2022

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da DAZN: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

Ore 16:00 – Stando alle ultime voci che arrivano dall’Olimpico, Mou ha scelto ancora Camara al posto di Matic per il centrocampo giallorosso.

Ore 16:00 – Due ore all’inizio del derby. Cielo sereno sopra l’Olimpico, terreno di gioco ancora non in perfette condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma e Lazio.

ROMA-LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Kumbulla, Celik, Tripi, El Shaarawy, Bove, Matic, Volpato, Tahirovic, Belotti, Shomurodov.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Kamenovic, Hysaj, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Immobile.

ARBITRO: Orsato di Schio.

ASSISTENTI: Meli-Peretti.

IV UOMO: Colombo.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Paganessi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini