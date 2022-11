Roma-Lazio, il prepartita LIVE: l’Olimpico accoglie la squadra con un suggestivo gioco di luci. Mou: “Un derby è un derby”, Sarri: “Giochiamo per il popolo laziale” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Via al prepartita di questo derby della Capitale, con tutte le emozioni che si vivono nei minuti ch precedono il fischio d’inizio del match.

E’ subito spettacolo all’Olimpico, in attesa delle coreografie delle due curve: lo speaker giallorosso ha annunciato l’ingresso in campo della squadra, con un suggestivo gioco di luci.

I calciatori giallorossi sono stati accolti dall’ovazione del pubblico. Squadre che poi sono entrate sul terreno di gioco per il riscaldamento. Ecco il video.

Questo invece il momento dell’uscita dal campo della squadra, apparsa concentratissima.

Mister Mourinho ha poi parlato a DAZN prima dell’inizio del match: “Ci conosciamo bene, loro sono difficili da affrontare, buona squadra, buon allenatore e giocatori con esperienza. In avanti sono veloci e possono creare pericoli. Un derby è sempre un derby. Camara al posto di Matic? Il posto non è di Matic, sono diversi. Mady ha più intensità, si intende bene con Bryan che gioca sempre. Nelle ultime gare ha giocato solo 45 minuti e arriva al derby in buone condizoni. Mady sta bene ed ha fiduca, può fare bene”.

Queste invece le parole di Sarri nel prepartita: “Siamo arrabbiati per i risultati, ma in Olanda abbiamo fatto bene. Dobbiamo arrivare concentrati, non dobbiamo giocare per niente, solo per il popolo laziale. Immobile? Non può giocare, è in panchina solo per stare vicino alla squadra”.

Seguono aggiornamenti…