Matic rimanda in panchina Camara. Quanti dubbi sulle fasce

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Qualche dubbio di formazione in casa Roma in vista del derby di oggi pomeriggio, ore 18. Specialmente sulle fasce laterali.

Mou confermerà il 3-5-2 con Mancini che torna a disposizione che giocherà con Smalling e Ibanez. A centrocampo riecco Matic: il serbo ha ormai smaltito i problemi fisici e dovrebbe mandare in panchina Camara. Pellegrini darà una mano in mediana.

Sugli esterni diversi dubbi da sciogliere: a destra il favorito è Karsdorp, mentre a sinistra il ballottaggio tra El Shaarawy e Zalewski dovrebbe risolversi a favore del primo. In attacco Zaniolo giocherà in tandem con Tammy Abraham.

Questa dunque la probabile formazione anti-Lazio: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / La Repubblica / Corriere-Gazzetta dello Sport