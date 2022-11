Forza Roma, è un derby che vale tantissimo

AS ROMA NEWS – E’ un derby che vale oro quello che si giocherà oggi. L’appuntamento è fissato per le ore 18, in uno Stadio Olimpico da record: presenti sugli spalti oltre 63 mila spettatori provenienti da ben 113 nazioni di tutto il mondo, per un incasso che supererà tutti i precedenti Roma-Lazio.

E lo spettacolo sugli spalti è garantito: coreografie top secret, ma dalla Sud sono filtrate indiscrezioni su uno show che dovrebbe lasciare tutti a bocca aperta. Poi toccherà al campo. La Roma arriva a questa stracittadina col morale alto: dopo il ko col Napoli (che però sta battendo tutti e ovunque), i giallorossi hanno infilato una scia di vittorie, ultima quella in Europa League, che hanno riacceso l’entusiasmo e le convinzioni della squadra.

La Lazio, di contro, ha l’umore sotto i tacchi: la sconfitta contro la Salernitana in campionato, e il pesante ko contro il Feyenoord in coppa che ha comportato la retrocessione in Conference, fa si che i ragazzi di Sarri si presentino feriti all’appuntamento di oggi.

I biancocelesti poi lamentano l’assenza di Milinkovic-Savic, oltre a quella di Immobile. Due pedine fondamentali della squadra di Sarri, ma che fanno solo da contraltare alle indisponibilità della Roma, che ormai da tempo sta facendo a meno di Wijnaldum e Dybala, due stelle che avrebbero cambiato il volto a questa squadra.

Nonostante le assenze, lo spettacolo sul campo non dovrebbe mancare: i laziali punteranno sull’estro di Luis Alberto e Felipe Anderson, sullo stato di forma di Zaccagni e sulla voglia dell’ex Pedro di colpire ancora quella Roma che non ha voluto puntare su di lui.

I giallorossi invece potranno contare su capitan Pellegrini, sulla smania di rivalsa di Abraham, sul redivivo El Shaarawy, ma soprattutto su Zaniolo, l’uomo più atteso quando si tratta di derby. E occhio anche ai “baby” che stanno uscendo fuori dal settore giovanile di Trigoria.

La posta in palio è alta: sia Roma che Lazio sono in piena corsa per un posto in Champions. I ragazzi di Mou arrivano a questa sfida con un punto di vantaggio, e teoricamente anche un pari non sarebbe un risultato sfavorevole. Vincendo però i giallorossi compirebbero un salto enorme in classifica, scavalcando l’Atalanta al terzo posto e restando incollati al Milan secondo. Una posizione che fino a qualche settimana fa sarebbe sembrata impensabile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini