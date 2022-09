Cristante-Matic non funziona, ma non è solo colpa loro. Con Camara e il rientro di Zaniolo le cose possono cambiare

AS ROMA NEWS – Bryan Cristante e Nemanja Matic sono una coppia per necessità, ma i due mediani si somigliano troppo per formare una cerniera di centrocampo ben assortita. Dare però la colpa del 4 a 0 di ieri ai due è un giudizio troppo superficiale.

E’ vero, sia l’azzurro che il serbo sono due giocatori dal passo cadenzato, portati più a gestire il pallone e a cercare di dare geometrie che sostanza alla mediana. Nessuno dei due ha il cambio di passo che può garantire imprevedibilità al centrocampo. Ma ieri sono tante le cose che non hanno funzionato.

Pellegrini ad esempio, uno di quei calciatori che invece possono dare uno strappo con una giocata, e che invece contro l’Udinese ha vagato per il campo senza sapere mai cosa fare e che sembra soffrire troppo contro squadre particolarmente fisiche che giocano a ritmi alti.

Abraham si è fatto risucchiare nella morsa dei centrali bianconeri, che lo hanno letteralmente reso inoffensivo. L’unico calciatore che ha fatto bene il suo lavoro è Dybala: l’argentino si è abbassato spesso alla ricerca del pallone, giocando spesso da play, ma non riuscendo mai a trovare assistenza in chi avrebbe dovuto accompagnare la giocata.

Malissimo anche gli esterni, Spinazzola e Karsdorp, che non sono mai riusciti a spingere con efficacia, rendendo prevedibile la manovra giallorossa. A mancare terribilmente sono state le accelerazioni di Zaniolo, uno che ieri sera sarebbe servito come il pane. Col suo ritorno in campo Mou potrà ridare un’identità diversa alla squadra: la presenza dei Fab Four in campo darà forse meno compattezza alla squadra, ma rende anche più imprevedibile il gioco offensivo dei giallorossi.

Occhio poi a Mady Camara, uno che può approfittare di questa situazione per scalare gerarchie. Alla Roma manca un mediano con le sue caratteristiche, e già da giovedì dovrà essere bravo a sfruttare le sue occasioni.

Giallorossi.net – F. Turacciolo